Nobel ödülü sahipleri Metaverse - Forumu’na katılacak

Nobel ödülü sahipleri, bilim ve iş dünyasından uzmanlar, 12-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Meta-Forum Nobel Festivali’nde bilgiler paylaşacak.

Nobel ödülü sahipleri, 12-22 Nisan tarihleri arasında Phenom Metaverse’deki (sanal 3D uzay) 4’üncü Nobel Festivali’nde özel dersler verecek. Bilim ve eğitim etkinliği olan Nobel Festivali’nin, 10 Nobel Ödülü sahibi, 10 Atılım Ödülü sahibi, 500 üniversite ve 155 ülkeden 500 bin katılımcıyı bir araya getirdiği belirtildi.

Festivalde bilgilerini paylaşacak olan bilim ve iş dünyasının isimleri şöyle açıklandı:

José Manuel Barroso - Nobel Barış Ödülü sahibi, Avrupa Komisyonu Başkanı (2004-2014).

Robot Sophia - Hanson Robotics tarafından geliştirilen en ünlü yapay zeka robotu, Suudi Arabistan vatandaşı.

George Church - Çağımızın en etkili genetikçisi, Harvard Tıp Fakültesi’nde genetik profesörü.

Jonathan Medved - İsrail’in Silikon Vadisi’nin kurucusu, Kudüs merkezli küresel yatırım platformu OurCrowd’un CEO’su.

Takaaki Kajita - Yaptığı keşifle güçlü kuantum bilgisayarlarının yolunu açan 2015 Nobel Fizik Ödülü sahibi.

Rae Kwon Chung - 2007 Nobel Barış Ödülü Sahibi, BM Genel Sekreteri İklim Değişikliği Danışmanı.

Robert Langer - 2014 Tıbbi Atılım Ödülü sahibi, Amerikalı biyoteknoloji yıldızı.