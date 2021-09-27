Nilüfer’den öğrencilere destek

Nilüfer Belediyesi, barınma sıkıntısı yaşayan üniversite öğrencileri için çözüm üretiyor.

Nilüfer Belediyesi, Çamlıca’da kısa süre önce hizmete sunulan Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi’ni kız öğrencilere açıyor. Buna göre üniversiteye yeni başlayacak olan ve başka illerden gelip Bursa’da barınma sorunu yaşayan, açıkta kalan kız öğrenciler, konaklayacak yer bulana kadar huzurevi binasında barınabilecek. 103 odası bulunan huzurevi binası öğretim yılının birinci döneminin sonuna kadar kız öğrencileri ağırlayacak.

Bursa’da barınma meselesi yaşayan hem kız, hem erkek öğrencilerin Nilüfer Belediyesi’ne başvuru yapabileceğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, üniversiteye yeni başlayacak olan ve başka illerden gelip Bursa’da barınma sorunu yaşayan bütün öğrencilerin Konak Mahallesi’nde bulunan Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’na başvurup kayıt yaptırmasını istedi.

Bu durumdaki öğrencilerin yurdun 451 77 07 nolu telefonundan bilgi alabileceklerini belirten Başkan Erdem, “Pandemi sebebiyle henüz yaşlı kabulüne başlamadığımız Çamlıca’daki huzurevi binamızı kız öğrencilere açıyoruz. Bunun dışında belediyemize ait daireleri de erkek öğrencilere açmayı planlıyoruz. Bunun için başvuruları alıp ihtiyacın ölçüsünü tespit edip ona göre yönlendirme yapacağız. Daireler yetersiz gelirse başka tesisleri de devreye sokacağız. Gençlerimizi sokakta bırakmayacağız” dedi.