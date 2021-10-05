Nilüfer’de barınma sıkıntısı giderilen öğrenciler memnun

Nilüfer Belediyesi, tesislerinin kapılarını açarak konaklama sorunu yaşayan Bursa’daki üniversite öğrencilerine yardım eli uzattı.

Nilüfer Belediyesi üniversiteye yeni başlayan ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrenciler için çözüm üretti. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının yetersizliği ve ev kiralarının yüksek olması sebebiyle Bursa’da konaklama sıkıntısı yaşayan üniversite öğrencilerinin imdadına Nilüfer Belediyesi yetişti.

Nilüfer Belediyesi, Çamlıca’da kısa süre önce hizmete sunulan huzurevini kız öğrencilere, Özlüce’deki Alzheimer Konuk Evi’nin kapılarını da erkek üniversite öğrencilerine açtı. Barınma sorunu yaşayan öğrencilere yapılan çağrı sonrası yüzlerce öğrenci Nilüfer Belediyesi’ne başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucu Bursa dışından gelerek üniversiteye yeni başlayan ve barınma sorunu yaşayan öğrenciler, tesislere yerleştirildi.

Öğrenciler, lüks konfora sahip 125 kişi kapasiteli huzurevinde ve 48 kişi kapasiteli Alzheimer Konuk Evi’nde, ocak ayına kadar sembolik bir bedelle kalabilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Nilüfer Belediyesi’nin bu hizmetinden faydalanan öğrenciler, memnuniyetini dile getirdi. KYK yurtlarında yedek sırada beklediklerini, kira ücretlerinin ve özel yurtların yüksek maliyetinden dolayı konaklama sorunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti. Tek kişilik ve iki kişilik hijyenik ve konforlu odalarda konakladıklarını ifade eden öğrenciler, beslenme hariç bütün ihtiyaçlarını tesislerden karşılayabildiklerini ifade ettiler.

Nilüfer Belediyesi’nin Beşevler Mahallesi’nde hizmete açtığı Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun tam kapasiteyle hizmet verdiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, açıkta kalan öğrenciler için de çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi. Nilüfer Belediyesi’nin geçici konaklama hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin, 451 77 07 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabileceğini kaydeden Başkan Erdem, Görükle ve Fethiye’de bulunan belediyeye ait dairelerin de erkek öğrencilere geçici barınma hizmeti vermek üzere hazırlandığını ifade etti.