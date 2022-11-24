Niğde’de kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için stant açıldı

Niğde’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl jandarma Komutanlığı, Belediye, Türk Kızılayı ve Yeşilay iş birliği ile kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için stant açıldı.

Yapılan etkinlikte, protokol üyeleri gökyüzüne turuncu balonu uçurdu, ellerini turuncuya boyayarak, "Kadına değil, şiddete el kaldır" yazan pankarta el izi bıraktı. Niğde Valisi Mustafa Koç yaptığı açıklamada, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlik yaptıklarını söyledi.

Sadece kadına değil, hiç kimseye şiddeti tasvip etmeyen bir kültüre sahip olduklarını belirten Koç, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Vatandaşlarımız, KADES uygulamasını telefonlarına indirebilir. Kendisi veya tanık olduğu bir kişi şiddete maruz kaldığında uygulamadan bildirim yaparak ilgili kolluk birimimiz 3-5 dakika içinde olay yerine gidiyor ve şiddetin önüne geçiyor. İlimizde 8 bin 503 kadınımız bu uygulamayı indirdi. Bu bizim için yeterli değil. İlimizde 20 yaş üstü yaklaşık 126 bin kadın var. Bu sayıyı artırmalıyız.”

Koç, bu yıl "kadına el kalkamaz" ile ilgili fuar ve konser gibi etkinliklerde 40 bin broşür, 140 bin afiş astıklarını, toplu taşıma araçlarında bilgilendirici videolar izletildiğini ifade ederek, "İlimizde bu yıl içerisinde bir kadın cinayeti söz konusu oldu. Bu bizim açımızdan sevindirici bir husus. Yaptığımız çalışmaların amacı da budur, temennimiz, duamız da budur. İnşallah bırakın cinayeti sıfır şiddetin olduğu toplumsal hayat oluşturma çabasındayız" dedi.