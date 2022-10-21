NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin: "Orta Çağ Kapadokya’sı sanal ortama taşınacak”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak öğrencilerin eğitimleriyle birlikte bulundukları şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Orta Çağ’da Kapadokya adı altında bu bölgenin geçmişini deneyimleyecekleri sanal ortamda, teknolojik hazırlıkların devam ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Aktekin, “Kapadokya’da ’Yaşayan Miras Müzesi’ adı altında bir müzemiz var. Bu müzede bu bölgenin özellikle etnoğrafik zenginliklerini yansıtan çeşitli sergilerimiz olduğu gibi okullara ve ziyaretçilere dönük çeşitli workshoplarımız, eğitim çalışmalarımız da oluyor. Biz bu müzenin bütün çalışmalarını hem ürün olarak hem eğitim çalışmaları olarak dijital ortama taşıyacağız. Bunun dışında yine Kapadokya bölgesinin zengin kültürel hazinelerini, fotoğraflarını, arşivlerini, dijital ortama aktaracağız” dedi.

“Sanal Müze hayata geçirilecek”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; üç boyutlu sanal müzecilik imkanlarını da kullanarak özellikle yerli ve yabancı turistlere dönük ’Orta Çağ’da Kapadokya’ adı altında bu bölgenin geçmişini deneyimleyecekleri sanal ortamda, teknolojik hazırlıklara devam edildiğini ve sanal müzecilik imkanlarını da kullanarak yerli ve yabancı turistlere de bölgeyi tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Aktekin, 2021 yılında ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında YÖK tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’na dahil edilen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak ihtisaslaşma konusunda geniş bir ekip kurarak üniversitenin ‘İhtisaslaşma Strateji ve Yol Haritasını’ hazırladıklarını da sözlerine ekledi. Aktekin, “Yükseköğretim Kurulumuz tarafından ‘doğal ve kültürel miras turizmi’ ‘bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma Programı’na dahil edilen üniversite olarak, doğal ve kültürel miras, destinasyon gelişimi, eğitim, araştırma ve yenilik ile bölgesel kalkınma olmak üzere 5 program, proje destek birimi ve izleme ve değerlendirme birimi olmak üzere 2 birim çerçevesinde koordinatörlüğümüzü yapılandırdık. Her program ve birim, çalışmalarını koordinatöre bağlı birer koordinatör yardımcısı sorumluluğunda yürütmekte. Dolayısıyla daha işin başlangıcında üniversitemiz içinden yaklaşık 25 akademisyenimizi doğrudan bu alanda görevlendirdik. Bununla birlikte ‘Strateji ve Yol Haritası 2023’ vizyonumuzu, Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, YÖK Stratejik Planı ve bölgesel plan ile programları baz alarak bölgemizin dinamiklerine uygun olarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlarımızın görüşlerini de alarak üniversitemizin akademik kapasitesi çerçevesinde hazırladık" diye konuştu.

“10 projede 21 faaliyet yer alıyor”

Strateji ve Yol Haritalarında yer alan 10 proje ve 21 faaliyete start verilerek eğitim, araştırma ve bölgesel kalkınmada daha etkili bir üniversite olacaklarını ifade eden Aktekin, önümüzdeki dönemde projelerin hayata geçirilmesi ile bölgenin kültürel miras turizminin sürdürülebilirliğinin arttırılması ve gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. Aktekin, “Bu çerçevede bölgedeki özellikle turizm, seramik, Dijital Müzecilik alanında bu bölgenin kültürel varlığını, envanterini ortaya çıkarma anlamında yine turizm sektöründe hizmet üretme ve sektörün insan kaynağı potansiyelinin profesyonel ve eğitim anlamında çeşitli projelerimiz var. Hayata geçirdiğimizde hem kamu hem özel sektöre turizm alanında profesyonel, akademik katkılarımız devam edecek. Bu bölgenin turizm potansiyelinin daha güçlü bir şekilde işlenmesi, sektörün daha nitelikli hizmet üretmesi, zenginliklerin hem ulusal hem uluslararası kamuoyunda daha bilinmesi anlamında büyük katkıları olacaktır" dedi.