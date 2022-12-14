Nevşehir’de gezici öğretmen uygulaması başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Okul Öncesi Eğitimde Erişim Modeli’ program çerçevesinde, Türkiye’de ilk defa yapılan ‘Gezici Öğretmen’ uygulaması Nevşehir’de başladı.

Acıgöl Nene Hatun Anaokulu bünyesinde üç köyde oluşturulan ana sınıflarında ‘gezici öğretmen’ tarafından eğitim veriliyor. Acıgöl ilçesine bağlı Yuva, Bağlıca ve Çullar köylerinde bulunan Muhtarlık binalarının bir odası ana sınıfına dönüştürüldü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan ücretli öğretmen, haftanın belirli günlerinde köylere giderek 5 yaşındaki çocuklara eğitim veriyor.

Türkiye’de ilk defa yapılan uygulamayı yerinde inceleyen Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat projenin amacının öğrencilere fırsat ve imkan eşitliği sunmak olduğunu söyledi. Polat “Bu fırsat ve imkan eşitsizliğinin çıktığı ilk nokta da eğitimin ilk kademesi olan anasınıfları. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığımız son bir yıl içerisinde Türkiye genelinde 5 bin anasınıfı, 2 bin anaokulu açtı. Bu ana sınıflarının 30 tanesi, ona okullarının da 4 tanesi Nevşehir’de açıldı. Bu sayede Nevşehir’de okullaşma oranını yüzde yüze getirmiş bulunuyoruz. Özellikle ilimizde 5 yaş okullaşma oranı da yüzde yüz olmuş durumda. Bu fırsat ve imkan eşitliğini yakalamak için de özellikle 5 öğrenciden daha az olan köylerimizdeki çocuklarımıza eğitim öğretim fırsatı tanımak istiyoruz. Bu proje çerçevesinde de öğretmenimiz haftanın belirli günlerinde köylerimize gelerek eğitim veriyor. Eğitim alan çocuklarımız da geleceğe hazırlanmış oluyor. Bu proje Milli Eğitim Bakanlığımızın özel bir projesi. Proje şu an da pilot il olarak iki ilde uygulanıyor. Bu illerden birisi de Nevşehir” şeklinde konuştu.

Bakanlığın oluşturduğu örnek projede çalışmaktan mutlu olduğunu söyleyen sözleşmeli okul öncesi öğretmeni Tuğçe Şahin’de yaptığı açıklamada, “Bu örnek projeye Ankara’ya eğitime giderek başladım. Şu anda 5 yaşında olan ve 5 çocuktan az olan üç köye giderek çocuklara haftanın belirli günlerinde eğitim veriyorum. Bu projede yer almaktan çok mutluyum. Çocuklarla vakit geçiriyoruz, onların gelişimini destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Köylerine gelen öğretmenden çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, haftanın belirli günlerinde okula gelerek eğitim alıyor.