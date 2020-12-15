Nevşehir’de anaokullarında yüz yüze eğitim başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıklamasının ardından Nevşehir’de anaokulları eğitime başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıklamasının ardından Nevşehir’de anaokulları eğitime başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir açıklamasının ardından Nevşehir’de bulunan tam gün eğitim veren özel anaokulları yüz yüze eğitime başladı. Özel Kardelen Koleji Anaokuluna bu sabah saatlerinde velileri tarafından okula getirilen öğrencilerin ateşleri ölçülmesinin ardından okullarına giriş yaptılar. Minik öğrencilerin sınıflarına ve arkadaşlarına yeniden kavuşmasının mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu.Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Barış Bağcı yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a anaokullarını yeniden eğitime açtığı için teşekkür ederim dedi. Bağcı, “Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra özellikle çalışan ailelerimiz anaokullarının açılmasından dolayı çok mutlu oldular. Bizimde birçok sağlık personeli olarak çalışan ailelerimiz vardı. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.
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