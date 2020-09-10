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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, uzaktan eğitim kararı aldı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 5 EKİM 2020 YILINDA BAŞLAYACAĞI AÇIKLANIRKEN EĞİTİMİN UZAKTAN EĞİTİM İLE YAPILACAĞI AÇIKLANDI.

Eğitim 10.09.2020, 14:28
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, uzaktan eğitim kararı aldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2020-2021 Akademik yılı güz dönemi 5 Ekim 2020 yılında başlayacağı açıklanırken eğitimin uzaktan eğitim ile yapılacağı açıklandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2020-2021 akademik yılının 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacağı açıklandı. NEVÜ’de güz dönemi eğitimi uzaktan eğitim ile yapılacağı açıklanırken konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Üniversitemizde 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi 05 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır. Salgın tehdidinin önümüzdeki dönemde devam etmesi beklenmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tavsiye kararları ve “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi” ile Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları dikkate alınarak 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde siz değerli öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde planlanmıştır. 08 Eylül 2020 tarihinde toplanan Üniversitemiz Senatosu, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm programlarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.

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