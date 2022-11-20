NEÜ Akademi ödülleri sahiplerini buldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin (NEÜ) bünyesinde görev yapan başarılı akademisyenleri ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla düzenlediği “2. Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademi Ödülleri” programında NEVA Teşvik Ödülleri, NEÜ’nün Yıldızları ve NEÜ’nün Genç Yıldızları kategorilerinde başarılı olan akademisyenlere plaket ve ödülleri verildi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen törende dünyanın en başarılı bilim adamları listesine giren akademisyenler de ödüllendirilirken, profesörlük unvanı alan akademisyenlere ise beratları takdim edildi. Programda ilk olarak kürsüye gelen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, dünyada ilk 500, Türkiye’de ilk 10 üniversite arasında yer alma hedefiyle çalıştıklarını söyleyerek, “17 Eylül 2019 tarihinde 2019-2020 yükseköğretim akademik yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanımız bir konuşma irat ettiler. Konuşmalarının bir yerinde özellikle yeni kurulan üniversitelerin rektörlerine üstlendikleri görevin ağırlığını hatırlatırlarken altının çizilmesi gerektiğini düşündüğüm şöyle bir ifadede bulundular. Dediler ki; ‘Her yerde olduğu gibi üniversitelerimizde de iyi bir yönetici, 4 yılda kurumunu çeyrek asır ileriye taşıyabilir.’ Geldiğimiz noktada tüm paydaşlarının paydaşı olmaktan onur duyduğu, memnun ve mutlu olduğu, dünyada ilk 500, Türkiye’de ilk 10 hedefine koşar adımlarla ilerleyen bir Necmettin Erbakan Üniversitesi idealimizin eşiğinde olduğumuzu görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bunu, 40 bini aşkın mensubumuz ile biz birlikte başardık. Akademisyen, idareci, mevcut ve mezun öğrencilerimiz, emeklilerimiz ve diğer kurum dışı paydaşlarımızla birlikte el ele vererek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği gibi Necmettin Erbakan Üniversitemizi 4 yılda çeyrek asır ileriye taşıyacak projeler ortaya koyduk. Bu hedef öylesine laf olsun diye konulmuş bir hedef değildi. Dolayısı ile öylesine, mış gibi çalışarak ulaşılabileceğimiz bir hedef de değildi. Ancak mis gibi çalışarak ulaşabileceğimiz bir hedefti. Biz de aynen öyle yaptık” ifadelerini kullandı.

“THE sıralamasında Türkiye’deki devlet üniversiteleri içerisinde 8.’ciliğe yerleştik”

Üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu şunları söyledi:

“Bilindiği üzere akademik başarının en önemli göstergelerinin başında ranking listeleri geliyor. Göreve geldiğimizde sadece bir sıralamada olan Üniversitemizi 6 yeni sıralamaya dahil ettik. İşte bu kuruluşlardan biri olan THE’nın geçen yıl açıkladığı dünya üniversiteler sıralamasına ilk defa girmiştik. Bu yıl Türkiye’den sıralamaya girebilme başarısı göstermiş üniversiteler içerisinde 30 sıra birden yükselerek 14.’lüğe, devlet üniversiteleri içerisinde de 25 sıra birden yükselerek 8.’liğe yerleştik. Çok daha anlamlı olanı; öğretim kategorisinde dünyada 385. olarak ilk 500’de yer alırken, Türkiye’de ise ikinci olduk. Yine THE tarafından yayınlanan Impact Rankings listesinde dünya geneli sıralamada ilk bin, ‘Kaliteli Eğitim’ kategorisinde de ilk 400 üniversite arasında yer aldık. Bizi daha da gururlandıran ise THE, CRUW gibi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı listelere ülkemizden girebilme başarısı elde etmiş en genç üniversite olmamız.”

“Anadolu’nun sınırlarını aşarak küresel iddia taşıyan bir noktaya geldik”

Dünyanın en etkili bilim adamları listesinde geçen yıl 7 akademisyenle yer aldıklarını, bu yıl yaklaşık iki katı artışla söz konusu listede yer alan akademisyen sayısının 13’e çıktığını kaydeden Rektör Zorlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunlar derinden, ince ince işlenerek ulaşılan çok kıymetli kazanımlar. Öte yandan bundan tam birkaç ay önce TÜBİTAK tarafından yayınlanan en başarılı 10 Türk araştırma kuruluşu arasına 8. sıradan dahil olduk. Şüphesiz bu sonuçlar, Türk yükseköğretim sistemi içerisinde ve küresel arenada gücümüzü her geçen gün artırdığımızın birer göstergesidir. Elhamdülillah kısa süre içerisinde başta değerli bilim insanlarımızın, öğrencilerimizin, idari personelimizin ve hayırseverlerimizin üstün katkıları ile Anadolu’nun sınırlarını aşarak küresel iddia taşıyan bir noktaya geldik.”

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akademi Ödülleri programının bilim camiası açısından çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Hepimizin arzu ettiği şey, ülkemizin çok daha iyi seviyelere gelmesi. İnşallah üniversitelerimiz, eğitim kurumlarımız sayesinde eğitim ve bilimde ilerleyişimiz yükselecek” dedi.

Konya’da bulunan üniversiteler, eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim hizmetinin iyileştirilmesi için birlikte çalışmalar yürüttüğünü belirten Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Eğitimin kapasitesini, kalitesini ve katılımını arttırma yönünde çok iyi bir dayanışmanın olduğunu ifade etmek istiyorum. Şehrimizin kaliteli üniversitelere sahip olması şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık açısından önemli” şeklinde konuştu.

Törende açılış konuşmaları ve sunumun ardından ödül törenine geçildi. NEVA Teşvik Ödülleri Q1 dergilerde ilk yazar olarak en fazla yayın yapan bilim adamları ödüllendirildi. NEVA Teşvik Ödülleri’ni kazanan akademisyenlere ödüllerini Konya Valisi Vahdettin Özkan verdi. NEVA Teşvik Ödülleri kategorisinde dereceye giren akademisyenlere plaketin yanında birer adet de Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı NEVA’nın katkıları ile Gremse altın ödülü verildi. NEÜ’nün Yıldızları kategorisinde ödül alan akademisyenlere plaketlerini Konya Milletvekili Orhan Erdem, NEÜ’nün Genç Yıldızları kategorisinde ödül alan akademisyenlere plaketlerini ise Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik verdi. Elsevier tarafından düzenlenen “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2022” listesinde yer alan NEÜ öğretim üyelerine başarı beratları ise NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar tarafından verildi.

Alanlarında başarılı olan akademisyenlere ödül ve plaketlerinin verilmesinin ardından profesörlük unvanı alan akademisyenlere beratları, NEÜ Rektörü Prof. Dr.

Cem Zorlu tarafından verildi. Ödül, plaket ve berat takdimlerinden sonra Rektör Zorlu, Elsevier Türkiye Sorumlusu Ayhan Akanay Saraçoğlu’na programa katkılarından dolayı teşekkür ederek, tablo hediye etti.

Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Eğri, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Deniz Köse, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Necmettin Erbakan Üniversitesi yöneticileri, akademisyenler ve davetliler katıldı. Protokol üyeleri, üniversite yönetimi ve akademisyenlerin yer aldığı hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.