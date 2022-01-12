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“Nerede Kalmıştık” projesi Sultanbeyli’de

Sultanbeyli’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan "Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği projesinin tanıtımı yapıldı.

Eğitim 12.01.2022, 13:58
“Nerede Kalmıştık” projesi Sultanbeyli’de

Sultanbeyli’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan "Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği projesinin tanıtımı yapıldı.

“Nerede Kalmıştık” projesi, geçtiğimiz eylül ayında Emine Erdoğan’ın da katıldığı bir toplantıda tanıtılmıştı. Proje uygulanmaya başladı. Proje kapsamında herhangi bir sebeple eğitimlerini yarıda bırakan kadınlar ve kız çocukları, okula kaldıkları yerden devam edebilecek. Bu çerçevede Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitim Merkezi tarafından bir AVM’de stant açıldı. Stantta proje hakkında vatandaşlara bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

Malıçok: "Eğitimlerini tamamlayan kişiler daha donanımlı olacak"

Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Malıçok, Emine Erdoğan tarafından başlatılan proje kapsamında özellikle kadınların yarım bıraktıkları eğitimlerine açık lise veya açık ortaokulda devam edebileceklerini söyledi. Malıçok, “Bu proje ile eğitim ve öğretim hayatlarını tamamlayan kişiler hayata daha donanımlı bakabilecek ve bir üst eğitimi tamamlayabilecekler. Aile hayatlarında, çocuk yetiştirmede, hayattaki tüm iş ve işlemlerinde daha donanımlı olmalarını sağlayan bir proje” dedi.

Projeye katılmak isteyenlerin Halk Eğitim Merkezine bir adet fotoğraf ile başvuru yapabileceklerini ifade eden Mehmet Malıçok, başvuruların ocak ayı sonuna kadar devam edeceğini kaydetti. Malıçok, “Maksadımız halkın bu etkinliği duymasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak. Bu sayede halkımıza eğitim ve öğretimlerine devam etme fırsatı verilecek.” şeklinde konuştu.

Öztürk: "Bugüne kadar 40 bin ilk kayıt aldık"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Mustafa Öztürk de, projenin amacının, eğitim almamış ya da yarım bırakmış kadınların ya da kız çocuklarının eğitim hayatına döndürülmesi olduğunu belirterek, bugüne kadar il genelinde 39 ilçede 40 bine yakın ilk kayıt alındığını; bu kişilerin ilk kez eğitimle tanışmalarının sağlandığını ifade etti. Öztürk, ocak ayında kalabalık alanlarda projenin tanıtımına ağrılık verdiklerini; açtıkları stantlarda vatandaşa bilgi verdiklerini; il genelinde projeyi sahiplenerek, en iyi yere getireceklerini vurguladı.

“Nerede Kalmıştık” projesi nedir

“Nerede Kalmıştık” projesi, eğitim hayatını tamamlayamamış kız çocukları ve kadınların, yarım kalan eğitimlerine devam edebilmelerini destekliyor. Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen proje sayesinde kadın ve kız çocukları eğitimlerini tamamlayıp, dilerlerse sosyal ve ekonomik hayatın içinde rol alıp, nitelikli iş gücü oluşturacak. Projeyle 81 ilde Açık Öğretim Liseleri ve Halk Eğitimi Merkezleri, kadınları hem diploma sahibi yapacak hem de mesleki beceri kazandıracak. Ayrıca, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve soydaşlar da “Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı”ndan istifade edebilecek.

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