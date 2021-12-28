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Necmettin Erbakan Üniversitesi “Akademi Ödülleri" sahiplerini buldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), bünyesinde görev yapan başarılı akademisyenleri ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla “Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademi Ödülleri” programı düzenledi.

Eğitim 28.12.2021, 11:39
Necmettin Erbakan Üniversitesi “Akademi Ödülleri" sahiplerini buldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), bünyesinde görev yapan başarılı akademisyenleri ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla “Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademi Ödülleri” programı düzenledi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi, Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda, NEVA Teşvik Ödülleri, NEÜ’nün Yıldızları ve NEÜ’nün Genç Yıldızları kategorilerinde başarılı olan akademisyenlere plaket ve ödülleri verilirken, son 3 yılda profesörlük unvanı alan akademisyenlere de beratları takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, insanlık için yüksek katma değer üreten, parmakla gösterilir bir üniversite olmayı hayal ettiklerini belirterek, “İsmini taşımaktan onur duyduğumuz Merhum Necmettin Erbakan’ın vizyonerliğine yakışır bir şekilde; önce ülkemizde, sonra dünyada marka değeri yüksek, yenilikçi ve dinamik bir devlet üniversitesi haline gelmeyi hayal ettik. Necmettin Erbakan Üniversitesinin mensubu olmaktan onur duyan personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinin mensubu olmaktan onur duyan öğrenci, Necmettin Erbakan Üniversitesinin mensubu olmaktan onur duyan, armasını göğsünde gururla taşıyan mezun, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan memnun ve mutlu kuruluşlar tüm paydaşlarımıza, Necmettin Erbakan Üniversitesinin paydaşı olma ayrıcalığını yaşatma ideali ile yürüdük. Büyük bölümü pandeminin gölgesinde geçmiş olsa da son 3 yılda Necmettin Erbakan Üniversitesi adına büyük bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bugün ulaştığımız nokta, yani gerçeklerimiz, bunun en somut göstergesidir” dedi.

“Çalışmalarımızı, bilim yarışında daima müstesna bir konuma sahip olma gayesi ile yürütüyoruz”

Göreve geldikleri andan itibaren Türkiye ve dünyadaki en iyi örnekleri inceleyerek bir eylem planı oluşturduklarını kaydeden Rektör Zorlu, “Ortak aklı hakim kılan, performansı önceleyen bir yönetim anlayışıyla hareket ettik. Potansiyelimizi açığa çıkaran karar ve uygulamalarımızla ön açtık. Oluşturduğumuz eylem planının en önemli sacayaklarından biri de şüphesiz akademik performans konusu idi. Bu kulvarda, üniversitemizi üst sıralara çıkaracak çalışmalar yürüttük. Bilim yarışında daima önde, daima müstesna bir konuma sahip olma gayesi ile yürüttüğümüz çalışmaların, meyvesini veriyor olmasından ziyadesi ile memnuniyet duyuyorum. Salonumuzdaki değerli hocalarımız başta olmak üzere, ülkemizin bilimsel gelişimine katkı sunan tüm hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise ,”Bizde Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Necmetin Erbakan Üniversitesi ile paydaş kurum olmanın gururunu yaşayan kuruluşlardan birisiyiz. Özellikle kapsül teknoloji platformu ve sosyal inavsayon ajansıyla Türkiye’ye örnek işleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

“TURKOVAC için acil onayı alarak seri üretimine geçtik”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, “Salgın sürecinde Türkiye olarak bilim dünyasına katkıda bulunmak için insanlık için elimizden geleni yaptık. Kısa sürede kendi solumum cihazlarımızı ürettik insanlığın istifadesine sunduk. Yerli aşımızı çok şükür TURKOVAC için acil onayı alarak seri üretimine geçtik. Aşımızda inşallah kısa sürede sadece ülkemizin insanları için değil tüm insanlığın şifa kaynağı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, “Şehrimiz ilim, irfanın fazla olduğu bir şehir. En fazla odaklandığı bir şehir. Tarihimiz böyle. Kültürümüzün ve medeniyetimizin şekillendirilmesi ilim ve irfanla olmuştur. Dolayısıyla bu geleneğimiz, medeniyetimiz bizim için çok önemli bir istinat noktası olsa gerek. Bunu istinat noktası yaparken, gençlerimize, şehirlerimize ve insanlarımıza ilmi, irfanı tanımak, tanıtma... İnsanın kendisini bilmek çevresini bilmek bunun ifadesi olan kadim ve ezeli kitapları bilmek elbette üniversitelerimiz başta olmak üzere tarihimizden müderrislerin alimlerin ariflerin medreselerin bu mecrayı çok akışkan bir şekilde seyis bir şekilde önümüze koymuştur” şeklinde konuştu.

Program, akademisyenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

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