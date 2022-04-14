Nallıhan Polisine Yangın Eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan tüm birimlerdeki polis ve bekçilere teorik ve uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli İtfaiye Amiri Nurettin AYAZ başkanlığındaki ekip tarafından, aralarında yangın söndürme ekiplerinin de yer aldığı 50 emniyet personeline yanma ve yangın bilgisi, yangın çeşitleri, yangın söndürme ile yangın yönetimi, yangından korunma tedbirleri hakkında, İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde teorik eğitim verildi.

Teorik eğitimin ardından, tüp gaz, akaryakıt, katı yakıt, petrol türevi yakıtlarla ilgili olarak yanan malzemelere müdahalenin nasıl yapılması konusunda tüm kursiyerlere yangın söndürme tatbikatı ve uygulaması yaptırıldı. Tatbikatta, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü’nün de bizzat yangın söndürme tüpüyle söndürme müdahalesi yaptığı görülürken, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Emre Tengiç ve Mehmet Kartal’ın yangın söndürmedeki becerisi de kursiyerlerden alkış topladı.

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü, ilçede görev yapan 30 personel ile 3 ayrı ekip kurarak “Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü” birliği oluşturduğunu, bu çerçevede de Nallıhan Orman İşletme Şefliği ile işbirliği içerisinde personeline “Orman Yangınlarıyla Mücadele” eğitimi aldırdığını beyan etti. Geçtiğimiz yaz aylarında ülkemizde meydana gelen orman, ev, araç ve tarla yangınlarından dolayı İtfaiye ve Orman Muhafaza birimleri ile yakın işbirliği içerisinde olan emniyet personeline verilen eğitimin çok önem arz ettiğini vurguladı.

İtfaiye Amiri Nurettin Ayaz’a, yılların tecrübesine dayanarak vermiş olduğu kaliteli eğitimden dolayı, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü tarafından teşekkür edildi.