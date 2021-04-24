Mutlu Çocuklar, Mutlu Toplum Projesi Çatalca’da Hayat Buldu

Açılan atölyeler hakkında açıklamada bulunan Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu ; İlçe kaymakamımızın önderliğinde ve talimatları doğrultusunda Analitik düşünme, problem çözme, akıl yürütme ve görsel algı becerilerini geliştirilebilen oyunlar sayesinde anasınıfından 8.sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin atölyelerde keyifle zaman geçirebilecekleri alanlar yaratmaya devam ediyoruz.

Özyolcu konuşmasında ; Bu tür alanlarımızı tüm okullarımızda hayata geçireceğimizide açıklamakdan memnuniyet duyuyorum. Özellikle bu atölyelerin açılmasında , takibinde ,hayat bulmasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı beyfendinin katkıları ,destekleri unutulmaz. ilçe kaymakamız ve Belediye Başkanımızın katkıları ve destekleriyle Çatalcada çok güzel bir ivme kazanmış bulunmaktayız. Bu atölyelerin hayat bulmasında özellikle Çatalca Belediye Başkanımız sn Mesut Üner beyfendinin çok büyük desteği var. İlçe Milli Eğititim Müdürümüze ,İlçem adına ,Milli Eğitim adına Şükranlarımı Sunuyorum.

Bu Başarımızda emeği geçen tüm Öğretmen Meslektaşlarıma, Emek veren Milli Eğitim Personelimize , Şube Müdürlerimize ,Okul Müdürlerimize de ayrı ayrı Şükranlarımı Sunuyorum açıklamasında bulundu.