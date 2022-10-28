Muş’taki 5 okula ücretsiz yiyecek hizmeti

Muş’ta meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, “Okulöncesi Eğitimde Beslenme Desteği” projesi çerçevesinde anasınıfı ve anaokulu öğrencilerine ücretsiz yiyecek üretimi yapıyor.

Muş’taki Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Bölümü öğretmen ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının “Okulöncesi Eğitimde Beslenme Desteği” projesi çerçevesinde, pilot olarak seçilen 5 okuldaki 600 öğrenciye yiyecek hazırlıyor. Okul mutfağında usta öğretmen ve öğrenciler tarafından hijyenik olarak hazırlanan yiyecekler, öğrencilerin beslenmesi için sabahın erken saatlerinde okullara gönderiliyor.

“Hijyen durumuna çok dikkat ediyoruz”

Üretilen yiyeceklerle ilgili bilgi veren Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Zakir Adanır, Milli Eğitim Bakanlığının ‘Okulöncesi Eğitimde Beslenme Desteği’ projesi çerçevesinde kentte pilot olarak seçilen 5 okul ve 600 öğrenciye beslenme desteği hazırladıklarını söyledi. Yiyecek ve İçecek Bölümü öğretmenleri gözetiminde ve aynı bölümün öğrencileri tarafından yiyeceklerin hazırladığını kaydeden Adanır, “Bu çerçevedeki çalışmalarımızda hijyen durumuna çok dikkat ediyoruz. Nezih bir ortamda hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Öğrencilerimiz anasınıfı öğrencileri olduğu için çok dikkat ediyoruz. Burada hazırlanan yiyecekler, okulların idarelerine teslim edilmektedir. Okulumuzda öğretmen ve usta öğrencilerimiz tarafından hazırlanan kek, börek, poğaçalar öğrencilerimizin tüketmeleri için gönderiliyor. Onların sağlığını her şeyden üstte tutuyoruz” dedi.