Mustafakemalpaşa’ya “Zarif” okul

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2017 yılında eğitime açılan Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu’nun yeni binaya taşınmasının ardından boşalan binası, Türk şiirinin önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu’nun adının verildiği ilkokula dönüştürüldü.

Barış Mahallesi’nde yaklaşık 1,5 yıl önce yapımına başlanan temel eğitim ıı. kademe (ortaokul) formatındaki okulun geçici kabulü gerçekleştirildi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı’nda hizmet vermeye başlayan 24 derslikli okula, Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu ismi verildi. Okulun bünyesinde laboratuvar, spor salonu, resim ve müzik atölyeleri, mescit, kütüphane ve çok amaçlı salon bulunuyor.

Öte yandan Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu’nun boşalttığı 24 derslikli diğer okul binası ise bu eğitim yılı itibari ile ‘Cahit Zarifoğlu İlkokulu’ olarak yoluna devam edecek.

Türk şiirinin öncü isimlerinden ve ‘7 Güzel Adam’ eseriyle tanınan Cahit Zarifoğlu’nun adını taşıyan bu ilkokul aynı zamanda Yunus Emre İlkokulu’nun ikili eğitimden tekli eğitime geçmesinde katkı sağlayacak.

Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, iki eğitim kurumumun ilçeye hayırlı olmasını diledi.