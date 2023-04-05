Muş’ta yardımseverler iftarda buluştu

Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı (MUŞVAK), üniversite öğrenimini sürdüren Muşlu öğrenciler için burs bağışında bulunan yardımseverleri, iftar programında buluşturdu.

Yıl boyunca eğitim, kalkınma ve sosyal destek faaliyetlerini hummalı bir şekilde sürdüren MUŞVAK, Ramazan ayı ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vakıf faaliyetleri çerçevesinde düzenlediği iftar programlarını sürdüren MUŞVAK, öğrencilere burs veren yardımseverler için iftar programı düzenledi. Vakıf binasında düzenlenen iftara, vakıf yönetim kurulunun yanı sıra geçmiş yıllarda vakıf yönetiminde yer alan yardımseverler ile vakıf faaliyetlerine destek veren çok sayıda davetli ve burs bağışında bulunan yardımseverler katıldılar. İftar programı öncesinde düzenlenen toplantıda önceki ay yapılan genel kurul da MUŞVAK Başkanlığı’na seçilen Ulvi Eroğlu, Başkan yardımcısı Cüneyt Aykan ve Prof. Dr. Behçet Al vakfın geçmiş yıllardaki faaliyetlerini ve yeni yönetim olarak hedefledikleri hizmetler hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra yardımseverler hazırlanan iftar sofrasında bir araya geldiler. Düzenlenen iftar programında konuşan MUŞVAK Başkanı Ulvi Eroğlu, vakıf faaliyetlerinin aralıksız ve titizlikle sürdürüleceğine dikkat çekerek, geçmiş yıllarda vâkıfa hizmet eden herkese teşekkür edip hizmetini üstlendikleri MUŞVAK’ın daha çok yardıma muhtaç insana ulaşmasının çabası ve gayretinde olacaklarını söyledi. Vakıf faaliyetlerinde burs hizmetinin çok önemli bir yerinin olduğuna dikkat çeken Eroğlu, “Ülkemizin geleceği için ve yarının teminatı çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için eğitim alanında vakıf olarak yıllardan beri çok önemli hizmetlerde bulunduk. Bunda en büyük katkı şüphesiz siz yardımseverlerimizindir. Vakfımız kurulduğu günden bugüne kadar burs imkanı sağladığımız 4 bin öğrencimiz mezun olmuştur. Bu yıl bin 329 öğrencimize burs desteği sağlamaktayız. Önümüzdeki yıl hedefimiz bin 923 öğrencimize burs imkanı sunmaktır. Bu rakamlar bir vakıf için gerçekten takdir edilecek çok iyi rakamlardır. Bu anlamda siz bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 10 yıl MUŞVAK Başkanlığı yapan ve önceki ay görevi Ulvi Eroğlu’na devreden Dr. Orhan Sami Gültekin de vakıf faaliyetlerinin önemine değinerek bugüne kadar vakıfa destek sağlayan ve bundan sonra destek verecek herkese teşekkür etti. 10 yıllık sürenin kendisi için çok hızlı geçtiğini sözlerine ekleyen Gültekin, “Vakıf hizmetlerini en iyi şekilde sürdürerek elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık on yıl süre boyunca. Bu süre zarfında bizlerle birlikte olan ve desteğini bu anlamlı hizmetlerden eksik etmeyen herkese minnettarım. Muş ve Muşlular her şeyin en iyisine layıktır. Sadece eğitim ve sosyal destekler değil, kalkınma anlamında da hizmet sürecimiz boyunca önemli girişimlerde ve çalışmalarda bulunduk. En önemlisi Muş Ovası Sulama Projesi’nin hayata geçirilmesini sağlayarak ekonomi ve kalkınma anlamında büyük bir hizmet verdik. Bu alandaki çalışmalar bundan sonra da hız kesmeden devam edecektir. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz bayrağı şimdi yeni arkadaşlarımıza devrettik ve onlar inanıyorum ki bu bayrağı daha yukarılara taşıyacaklardır” dedi. İftar programı davetliler için düzenlenen türkü gecesinin ardından sona erdi.

Yeni yönetim göreve başladı

1995 yılında kurulan ve bugüne kadar eğitim başta olmak üzere Muş için önemli hizmetleri olan Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı’nın önceki ay yapılan genel kurulunda Başkanlığa Ulvi Eroğlu, Başkan Yardımcılığına Cüneyt Aykan, Genel Sekreterliğe Şener Evgin Düzener ve Saymanlığa ise Necip Sever seçilerek göreve başladılar.