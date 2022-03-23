Muş’ta taşımalı eğitime kar tatili

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, “Meteorolojik yoğun kar yağışı uyarası nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince 23 Mart 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı uygun görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.