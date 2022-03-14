Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu: "Taraftarların desteği ile Barcelona maçını kazanıp, tur atlayacağımızı düşünüyorum"
TDP lideri Sarıgül: “Türkiye Değişim Partisi inanç istismarı ve Atatürk istismarı yapan bir parti değildir”
Muş’ta okullar tatil edildi
Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Mart Salı günü il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.
Eğitim 14.03.2022, 22:20
Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Mart Salı günü il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 15 Mart Salı günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.