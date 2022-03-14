Muş’ta okullar tatil edildi

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Mart Salı günü il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 15 Mart Salı günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.