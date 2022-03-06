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"Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce" serisinin ikinci 4 cildi çıktı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın editörlüğünde hazırlanan “Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce” kitap serisinin ikinci 4 cildinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Eğitim 06.03.2022, 12:49
"Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce" serisinin ikinci 4 cildi çıktı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın editörlüğünde hazırlanan “Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce” kitap serisinin ikinci 4 cildinin tanıtım toplantısı yapıldı.

İstanbul’da Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısının açılışında konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türk dış politikasında son 20 yıldır ciddi bir paradigma değişimi yaşandığına dikkat çekti. Eren, YTB, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA ) ve Yunus Emre Enstitüsü gibi yapıların bu değişimi ihdas eden önemli kurumlar arasında yer aldığını belirtti.

YTB’nin bu kapsamda Türk dış politika vizyonuna katkı sağlayan önemli kurumlardan biri olduğunun belirten Eren, "YTB, Türkiye’de yaşayan Türkler ile yurt dışında yaşayan Türkler arasında köprü görevi yapan bir kurumdur" ifadelerine yer verdi.

Dünyanın her kıtasında faaliyet sürdürerek projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Eren, Türkiye’nin bu bölgelerde kendine has eğitim ve kültür diplomasisi oluşturduğunu aktardı.

“Web sitesi çalışmamız da var”

“Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce" adlı kitabın İslam dünyasının tarih boyunca karşılaştığı meydan okumalara karşı cevap niteliğinde bir eser olduğunu kaydeden Eren, “Bu eser, son 80 yıldır İslam dünyasındaki çağdaş fikirleri merkeze alarak önümüzdeki süreçte bu konuda çalışmak isteyenlere büyük bir fayda sağlayacak. Web sitesi çalışmamız da var. Eseri buraya yüklediğimizde herkes kolayca ulaşabilecek. Planlamalarımız düşündüğümüz gibi giderse bu senenin sonuna doğru bu 8 kitaptan oluşan iki serimizle ilgili müstakil bir konferans da yapmayı düşünüyoruz. Çok farklı ülkelerden akademisyen hocalarımız var; onları buraya getirmek istiyoruz” dedi.

Eren, Orta Asya’da düşünce tarihi ve Sahraaltı Afrika düşünce tarihi ile ilgili iki çalışma daha yapacaklarını söyledi.

“Başlangıçtaki hedefimize adım adım ilerliyoruz”

Kitabın Editörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ise kitap fikrinin ilk defa 2018’de gündeme geldiğini açıklayarak, “YTB’de böyle bir projeden bahsettiklerinde zihinlerinde 10 ciltlik bir eser vardı. Başlangıçtaki hedefimize adım adım ilerliyoruz. Şimdi 8’inci cilde vardık. Niyetimiz, bunu 10 ciltte eğer farklı öneriler gelirse belki daha fazla cilde tamamlamak." dedi. Sunar, düşünce tarihi alanında genellikle klasik dönemin çalışıldığını belirterek, bu çalışmalarda son 50 yıldaki çağdaş düşüncelerin ele alındığını bildirdi.

Sunar konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Müslümanların düşüncesi hep arkaik hep tarihsel hep geçmişe ait bir düşünceymiş gibi tartışılıyor. Çoğu kez belki dikkat etmiyoruz ama bugünkü meselelerimiz ve aktörlerimizi konuşurken bile sanki ölü aktörlermiş ve ölü meselelermiş gibi konuşuyoruz. Bunda özellikle Batılı düşünce dünyasının ve Müslümanların da bu anlamdaki akademik üretimlerinde buna dikkat etmemelerinin çok önemli bir etkisi var. Biz bu kitaplara çağdaş düşünce ismini koyarak bunu aşmaya çabaladık."

Eser ilim camiasında sevinçle karşılandı

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez ise YTB’nin böyle bir eserle Türkiye’ye ve ilim camiasına bir sevinç taşıdığının altını çizdi. Görmez, YTB ile beraber Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü’nün gönül coğrafyalarında çok önemli hizmetlere imza attıklarını sözlerine ekledi.

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