Munzur Üniversitesi ’Güvenli Kampüs’ belgesi almaya hak kazandı

Munzur Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde hazırlanan ’Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi’ kılavuzunda belirtilen şartları başarıyla yerine getirerek ’Küresel Salgın Bağlamında Güvenlik Kampüs’ belgesi almaya hak kazandı.

Üniversite, TSE uzmanları tarafından yapılan iki günlük birim incelemeleri sonucunda "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs” belgesi almaya hak kazandı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ubeyde İpek, Munzur Üniversitesi olarak pandemi koşullarında Güvenli Kampüs belgesini alarak öğrencilere, personellere ve araştırmacılara güvenli kampüs hizmeti verdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Rektör İpek, "Doğu Anadolu Bölgesi’nde Güvenli kampüs belgesini alan ilk üniversiteler arasında olmak bizi son derece mutlu ediyor. Bu belgenin üniversitemize, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

’Güvenli Kampüs’ belgesi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuran Cıkcıkoğlu Yıldırım, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Doç. Dr. Muhammet Gül, Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Sibel Korunur, Kalite Koordinatörü Yardımcısı Öğretim Görevlisi Barış Karataş’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz tarafından Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek’e makamında teslim edildi.