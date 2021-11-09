Muhtardan örnek davranış: Muhtarlığı kütüphaneye çevirdi

Ordu’nun Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Muhtarı, alışılmışın dışında bir proje ile mahalle sakinlerini muhtarlığa çekiyor. Muhtar Nazım Felek, 3 bini aşkın kitap ile oluşturduğu kütüphanede vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Nazım Felek, yıllar önce İzmir’de oturduğu bir kafede gördüğü kitap uygulamasını mahalle muhtarı olunca muhtarlığında hayata geçirdi. Kütüphaneye dönüştürülen muhtarlık vatandaşların da takdirini topluyor. Vatandaşlar, mahalle muhtarının başlattığı uygulamaya kitap desteğinde bulunuyor.

“Kütüphanede 3 bini aşkın kitap var”

Kütüphanede 3 bini aşkın kitabın olduğuna dikkat çeken Muhtar Nazım Felek, buranın normal bir kütüphaneden farkının olmadığını kaydetti. Nazım Felek, bölgede 16 tane okulun olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 1 buçuk sene içerisinde bin 500 tane kitap devir daim oldu okumaya gitti geldi. İnsanlar geliyor, çocuklar okuldan öğretmenlerinin verdiği kitapları soruyor eğer o kitaplar burada varsa ben onlardan daha çok mutlu oluyorum” dedi.

“Farklı bölgelerden de kitap almaya gelenler var”

Felek, il ve ilçe dışından da kitap almaya gelenlerin olduğu belirterek, “İnanın Fatsa’dan gelen var. Hatta bir tane tanıdığımız Lüleburgaz’dan gelmişti kitap aldı. Yalnız bir şartım var dedim o kitabı okuyup getirirken birkaç tane fazla kitap getireceksin dedim o da yaptı onu oradan kargo ile kitapları yolladı” ifadelerini kullandı.

Bertuğ Koç isimli öğrenci kitap okumayı sevdiğini belirterek, okumanın yaralarından bahsetti.

Mahalle sakinlerinden Pınar Yalçın ise vakit buldukça kütüphaneden kitap alarak okuduğunu ifade etti ve herkesi kitap okumaya davet etti.