Üniversiteleri araştırma performansları, inovasyon çıktıları ve web görünürlüklerindeki toplumsal etki göstergelerine göre sıralayan İspanya merkezli sıralama kuruluşu SCImago (SIR), 2022 dünya üniversiteleri sıralama listesini açıkladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mühendislik ve Çevre Bilimleri alanında dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alırken, genel sıralamada 4.364 üniversite arasında dünyanın en iyi 721’inci üniversitesi olmayı başardı.

Üniversitelerin 2016-2020 yılları arasındaki araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin 2021 yılı web göstergelerini değerlendiren dünyanın önde gelen sıralama kuruluşlarından olan SCImago (SIR), 2022 dünya üniversiteleri sıralamasını açıkladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Çevre Bilimleri alanında dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alırken, genel sıralamada 4.364 üniversite arasında dünyanın en iyi 721’inci üniversitesi olarak sıralandı.

Ekonomi, Ekonometri ve Finans alanlarında 24. Sırada

Üniversitelerin bilimsel performansının 19 farklı alanda değerlendirildiği SCImago 2022 listesinde Türkiye’den 140 üniversite yer aldı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Ekonomi, Ekonometri ve Finans alanlarında yapılan araştırma ve inovasyon çıktılarında Türkiye’deki üniversiteler arasında 24’üncü olarak sıralanırken, Mühendislik alanında 33’üncü olarak listede yer aldı. Çevre Bilimleri alanında ise Türkiye’de 16’ıncı olarak sıralanan İGÜ, Orta Doğu üniversiteleri arasında ise 58’inci ve OECD ülke üniversiteleri arasında 351’inci olarak yer aldı.