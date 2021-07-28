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Mudanya’da eşit eğitim ağı projesi tamamlandı

Mudanya Belediyesi, bilgisayar ve internet erişimine destek olmak maksadıyla açtığı online eğitim sınıflarının yanı sıra “Eşit Eğitim Ağı” projesinin kurulumunu tamamladı.

Eğitim 28.07.2021, 13:36
Mudanya’da eşit eğitim ağı projesi tamamlandı
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Mudanya Belediyesi, bilgisayar ve internet erişimine destek olmak maksadıyla açtığı online eğitim sınıflarının yanı sıra “Eşit Eğitim Ağı” projesinin kurulumunu tamamladı.

Park, meydan gibi belirli noktalarda kurulumu yapılan internet alt yapısı sayesinde, öğrenciler wifi seçeneğinden “Eşit Eğitim Ağı”na bağlanıp, ücretsiz olarak internete girebiliyor. Eğitimde fırsat eşitliğinin en güzel örneğini sergilediklerini vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İlçemiz genelindeki her bir öğrencinin bu hizmetten yararlanması için şehrin dört bir yanını internet ağıyla ördük. Söz verdiğimiz gibi bir projeyi daha hayata geçirdik. Her şey çocuklarımızın mutluluğu için” dedi.

Türkyılmaz, park, meydan gibi belirli noktalarda kurulumu yapılan internet alt yapısı sayesinde öğrencilerin wifi seçeneğinden “Eşit Eğitim Ağı”na bağlanıp, ücretsiz olarak internete girebileceğini belirtti.
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