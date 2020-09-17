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Mudanya Belediyesi’nden uzaktan eğitim seferberliği

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI HAYRİ TÜRKYILMAZ

Eğitim 17.09.2020, 15:14
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Mudanya Belediyesi’nden uzaktan eğitim seferberliği

Mudanya Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan uzaktan eğitim kararı gereği, bilgisayar ve internete erişimi olmayan öğrenciler için belediye hizmet binalarında online eğitim merkezleri açıyor.

Yenimahalle Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Merkezi, eski Öğretmenevi binası ve Halitpaşa mahallesindeki Mudanya ilçe stadının yanında bulunan ek hizmet binası, ekim ayı başından itibaren öğrenci etüt evi olarak hizmet verecek. Öğrencilerin derslerinden mahrum kalmaması için ek hizmet binaları, pandemi sürecine uygun olarak derslik hâline getirilecek, dersliklerde 50 adet bilgisayarın yanı sıra ücretsiz internet erişimi de sağlanacak. Bunun haricinde Dörtçelik Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Mütareke İlkokulu, Atatürk İlkokulu, İkbâl Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu, 12 Eylül İlkokulu, Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi, Sami Evkuran Anadolu Lisesi çevresinde öğrenciler için ücretsiz wifi hizmeti verilecek. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Çocuklarımızın akranlarından geride kalmalarına gönlümüz hiçbir zaman razı olmadı. Çocuklarımızın eğitim hayatına devam etmesini, kendini geliştirmesini, insanlığa ve topluma faydalı bir fert olmasını çok önemsiyoruz. Mudanya’da yaşayan hiçbir çocuk derslerinden geri kalmayacak. Eğitimde fırsat eşitliği sunuyor, çocuklarımızın mutluluğu için elimizden geldiğince yoğun çaba harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

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