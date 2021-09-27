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Mudanya Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine konuk evi

Mudanya Belediyesi, Güzelyalı’daki Gençlik Kültür Merkezi’nin bir bölümünü üniversite öğrencileri için konuk evi yapma kararı aldı.

Eğitim 27.09.2021, 15:23
Mudanya Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine konuk evi

Mudanya Belediyesi, Güzelyalı’daki Gençlik Kültür Merkezi’nin bir bölümünü üniversite öğrencileri için konuk evi yapma kararı aldı.

Mudanya Belediyesi, üniversite öğrencilerinin konaklama sıkıntısı için harekete geçti. Güzelyalı’daki Gençlik Kültür Merkezi’nin bir bölümü, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri için yenilenip hizmete açılacak. Gençlik ve Kültür Merkezi’nin bir bölümünü ihtiyacı olan öğrenciler için yatakhane, yemekhane, dinlenme ve çalışma salonu olarak kısa sürede öğrencilere tahsis edeceklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediğimiz ilçemizde hizmet halkamıza üniversite öğrencilerini de dâhil ediyoruz. Yarınlarımızı önemsiyor eğitime destek veriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve ömür boyu eğitimin önünü açmak için birbirinden değerli projeleri hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabilmek için konuk evimizi çok kısa süre içerisinde Güzel Sanatlar Fakültesi ile temas hâlinde olarak hizmete açacağız” diye konuştu.

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