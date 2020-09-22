Mudanya Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor

Mudanya Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ihtiyaç sahibi öğrenciler ve ilçedeki okullara destek olmayı sürdürüyor. Öğrencilere kırtasiye ve okul üniforması yardımı yapılırken, eksiği bulunan okullara maske, dezenfektan ünitesi ve maske atık kutusu desteği sağlıyor.

Koronavirüs tedbirleri alınarak başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılında da öğrencilere ve okullara destek olmayı sürdüren Mudanya Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere Zeytin Dalı Birimi koordinesinde kırtasiye malzemesi ve okul üniforması yardımı yapıyor. Okullarda alınan virüs tedbirlerine de destek olan Mudanya Belediyesi, yüz yüze eğitimin başladığı ilkokul birinci sınıf ve anaokulu sınıfı bulunan okullara maske, dezenfektan ünitesi ve maske atık kutusu desteği sağlıyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini yaratarak, çocukların mutluluğu için ellerinden geldiğince yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Koronavirüs tedbirleri alınarak okula başlayan öğrencilerimize ve okullarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Okullarımızın tamamını belirli periyotlarla dezenfekte ediyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye malzemesi ve okul üniforması desteği ile okullarımızda alınan virüs tedbirlerine malzeme temin ederek destek oluyoruz” dedi.

Pandemi döneminde öğrencilerin ve öğretmenlerin mesafe, maske ve temizlik konularına azami şekilde dikkat etmesini de isteyen Türkyılmaz, “Alacağımız tedbirlerle birbirimize doyasıya sarılacağımız günlere olan inancımızla bütün öğrencilerimize, ailelerine ve değerli öğretmenlerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.