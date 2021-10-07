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Mudanya Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor

Mudanya Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılında da öğrencilere ve ilçedeki okullara destek olmayı sürdürüyor.

Eğitim 07.10.2021, 11:04
Mudanya Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor

Mudanya Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılında da öğrencilere ve ilçedeki okullara destek olmayı sürdürüyor.

Mudanya Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere Zeytin Dalı Birimi koordinesinde kırtasiye malzemesi ve okul üniforması yardımı yaptı. Başvuru yapan 627 öğrenciye kırtasiye malzemesi temin edilirken, 127 öğrenciye ise okul üniforması desteği verildi. Eğitimde fırsat eşitliğini yaratarak, öğrencilerin mutluluğu için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Öğrencilerimize ve okullarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye malzemesi ve okul üniforması desteği sağlıyoruz” dedi.

Pandemi döneminde öğrencilerin ve öğretmenlerin mesafe, maske ve temizliğe dikkat etmesini de isteyen Türkyılmaz, “Alacağımız tedbirler okullarımızda öğrencilerimizin eğitimlerini aksatmadan alabilmeleri için çok önemli. Tüm öğrencilerimize, ailelerine ve değerli öğretmenlerimize eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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