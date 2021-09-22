Mudanya Anadolu Lisesi öğrencileri servis mağduru

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Turhan Tayan Anadolu Lisesinde öğrencilerin servis mağduru oldukları ileri sürüldü.

Anadolu Lisesinde okuyan öğrencilerin velileri dert küpü. Veliler, çocuklarının servis yokluğundan mağdur olduğunu söyleyerek, "Arabası olanlar çocuklarını kendileri götürüp getiriyor. Arabası olmayanlar ise Bademli’den sonra otostop çekerek okullarına ulaşmaya çalışıyor. Çocuklarımızın başına yolda kötü bir şey gelmesinden endişe ediyoruz” dediler. Mudanya Servisçiler Kooperatifinin araç eksikliğini bahane ederek kendilerine araç tahsis etmediğini, UKOME kararıyla Mudanya merkez ilçe olmadığından Osmangazi ilçesinden talep ettikleri servislerin ise ceza yeme korkusundan servis taşımacılığını kabul etmediklerini anlatan veliler, “Mudanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne durumu bildirdik. Müdürlük bu meseleyle ilgileniyor. UKOME’ye yazılı müracaat ederek Bursa’dan servis temin edilmesi için görüşmeler sürüyor. Ancak çocuklarımız perişan” diye dert yandılar.