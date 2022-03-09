MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri giriş belgesi sorgulama!

ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ 2022 sınav tarihleri ve başvuru tarihleri belli olmuştu. 2022 MSÜ aday belirleme sınavına katılmak isteyen adaylar 13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihlerinde başvurularını tamamlamıştı. 2022 MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar sınav belgelerini nasıl indireceğini ve sınav giriş yerlerini merak ediyor. İşte detaylar...

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Sınava günler kala sınav giriş belgeleri araştırılıyor. Sınav yerleri ve giriş belgeleriyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Önceki dönemlere bakıldığında sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta öncesinde erişime açılması bekleniyor.

MSÜ SINAV SÜRESİ

MSÜ sınavı yeni alınan kararla birlikte 135 dakika yerine 165 dakika yapılacak. 10.15'te başlayan sınav 13.00'da sona erecek.

MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içerisinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır.

Adayların, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurması zorunludur. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Adaylar belge üzerindeki fotoğrafının görünür olmasına dikkat etmelidir.

Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç belgede herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır, aksi takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.