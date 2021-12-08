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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bankada, yastık altında dövizi olanlara çağrı yapmak istiyorum. Döviz kurundaki dalgalanma geçici olacaktır. Üretim modelinin fırsatlarına yatırım yapmalılar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteğini Aralık ayında hesaplarına yatıracağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Düşük faiz ve dengeli kur ile ülkemizi adım adım daha ileriye taşıyacağız. Daha önce de söylediğim gibi biz ekonomide ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz.”
MSB’den “Nexus Ace” görevine ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların icra ettiği “Nexus Ace” görevinden görüntüler paylaştı.
Eğitim 08.12.2021, 18:49
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların icra ettiği “Nexus Ace” görevinden görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların icra ettiği “Nexus Ace” görevinden görüntüler paylaştı. Paylaşımda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımızın icra ettiği NEXUS ACE görevinden görüntüler. Nexus Ace, muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO usullerine göre eğitim uçuşu planlanır ve görevler esnasında hem Türk Hava Sahası hem de Ege, Akdeniz ve Karadeniz uluslararası hava sahaları kullanılarak uçuşlar yapılır” ifadelerine yer verildi. (HT