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MSB: “TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra etti”
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra ettiğini bildirdi.
Eğitim 13.11.2021, 19:40
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ”TCG Yavuz fırkateynimiz, USS Mount Whitney, USS Porter, USNS J.Lenthall, UKR Olefirenko, UKR Sloviansk ve ROS Marasesti ile 12 Kasım 2021 tarihinde Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra etti” denildi.