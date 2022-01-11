MSB: “TCG Göksu, ITS Margottın ve FS Auvergne ile birlikte Doğu Akdeniz’de eğitimlere devam etmektedir”

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Göksu’nun, ITS Margottın ve FS Auvergne ile birlikte Doğu Akdeniz’de eğitimlere devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG Göksu, ITS Margottın ve FS Auvergne ile birlikte Doğu Akdeniz’de eğitimlere devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.