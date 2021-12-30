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MSB: “Selçuk Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora eğitimi alan personele ‘KBRN Sivil Savunma Kursu’ verildi”
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Selçuk Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora eğitimi alan personele “”KBRN Sivil Savunma Kursu” verildiğini açıkladı.
Eğitim 30.12.2021, 18:36
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Selçuk Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora eğitimi alan personele “”KBRN Sivil Savunma Kursu” verildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, Selçuk Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora eğitimi alan personele “KBRN Sivil Savunma Kursu“ verildi” denildi.