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MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün sona erecektir. Tercih işlemlerini henüz tamamlamamış adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden saat 23.59’a kadar tercihlerini yapabileceklerdi

MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün sona erecektir. Tercih işlemlerini henüz tamamlamamış adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden saat 23.59’a kadar tercihlerini yapabileceklerdir."

Eğitim 19.05.2021, 10:40
MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün sona erecektir. Tercih işlemlerini henüz tamamlamamış adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden saat 23.59’a kadar tercihlerini yapabileceklerdi
MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün sona erecektir. Tercih işlemlerini henüz tamamlamamış adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden saat 23.59’a kadar tercihlerini yapabileceklerdir."
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