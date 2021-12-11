Mobil trafik eğitim tırında eğitim verildi, ilginç görüntüler ortaya çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesine gelen Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda simülatör araca binenler şaşkınlık yaşarken, alkollü olarak araç kullanıldığında nelerin olacağını gösteren gözlükle futbol topunu minyatür kaleye göndermeye çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında İskenderun’a gelen eğitim tırı, anıt alanında konuşlandı. Öğrencilere ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen program çerçevesinde, tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildi. Programa katılanlara, trafik kurallarına uymanın önemi anlatıldı. Etkinlikler kapsamında emniyet kemeri simülasyon aracını test eden öğrenci ve vatandaşlar, yavaşlatılmış şekilde araç içerisinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti. Simülatör aracına binerek deneyim kazanan gençler duygularını ifade ederken şaşkınlık yaşadıklarını aktardı. Alkollü olarak araç kullanıldığında nelerin olacağını ise vatandaşlar taktıkları özel bir gözlükle test etti. Gözlük takarak futbol topunu minyatür kaleye göndermeye çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Programa katılan İlçe Kaymakamı İskender Yönden, trafik kurallarına uymanın, emniyet kemeri takmanın önemine vurgu yaptı.

Yönden, ”Gördüğünüz yapı trafiğin bizim hayatımızda ne kadar etkin olduğunu, jandarmanın da bunun dışında kalmadığının bir göstergesi. Bir tane tırımız çocukların eğitimi ile ilgili okullara da gidiyor çalışmalar yapıyor, bir tırımız da vakfımıza destek anlamında yerlerimiz var, diğer araçta da simülatörümüz var. Simülatörü denemenizi tavsiye ederim. Bakanımızın söylediği ‘bir tık yeter’ kısmını net görmeniz açısından çok önemli bir simülatör. Mutlaka deneyin. Hayatımız için çok kıymetli. Onu yapmadığımız zaman en küçük bir kaza da çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bunu simülatörde görmek çok büyük şans” dedi.