‘Mobil Trafik Eğitim Tırı’ Diyarbakır’da

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da getirilen mobil eğitim tırında polisler tarafından öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Kayapınar ilçesi Millet İlkokulu bahçesi içerisine kurulan mobil eğitim tırı, 7-9 Kasım 2021 tarihlerinde kentte bulunan farklı okullarda da öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi vereceği öğrenilirken, öğrencilere tır içerisinde trafikte yapmaları gereken kurallardan ve dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Minik araçlarla trafik eğitim parkurunda öğrencilere emniyet kemeri, yaya geçitlerini kullanma, karşıdan karşıya geçme kuralları, okul geçitlerini kullanma kuralları öğretildi.

Çocuk yaşta edinilen bilgilerin daha kalıcı olmasından hareketle İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olarak geleceğin sürücüleri olan ilkokullarda okuyan çocuklarda trafik bilincinin oluşması için geliştirilen proje kapsamında hazırlanan Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Diyarbakır’da 3 gün boyunca çok sayıda öğrenciye trafik bilincinin aşılanmasını amaçlanıyor.

Trafikte eğitim gören çocuklar trafik eğitiminde birçok kuralı öğrendiklerini belertirken, eğitim sonunda öğrencilere boyama kitabı, kırmızı düdük ve trafik dedektif kartı gibi çeşitli hediyeler de verildi.