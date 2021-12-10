Mobil trafik eğitim tırı Batman’da öğrencilerle buluştu

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projeleri kapsamında ’Mobil Trafik Eğitim Tırı’ Batman’da toplam 220 ilköğretim öğrencileri ile bir araya geldi. Trafik şube ekipleri, çocuklara trafik kurallarını teorik ve uygulamalı olarak eğitim verdi.

İçişleri Bakanlığınca Batman’a getirilen mobil eğitim tırında polisler tarafından öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Batman Valiliğine ait otoparka kurulan mobil eğitim tırı içinde, öğrencilere trafikte yapmaları gereken kurallar ve dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Araçlarla trafik eğitim parkurunda öğrencilere emniyet kemeri, yaya geçitlerini kullanma, karşıdan karşıya geçme kuralları, okul geçitlerini kullanma kuralları öğretildi. Eğitime katılan Batman Valisi Hulusi Şahin, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün trafik eğitim tırı tüm Türkiye’yi geziyor. Daha önce de Batman’a gelmişti, şimdi bir kere daha geldi. Çocuklarımıza kırmızı düdük başta olmak üzere İçişleri Bakanlığımızın bütün trafikle ilgili kampanyaları çocuklarımızın şahsında tüm ailelerimize anlatılıyor" dedi.

“Batman’da trafik eğitim pisti yapacağız”

Batman’da trafik eğitim pisti yapacaklarını ve ihalesine başlandığını belirten Vali Şahin, “Gezici tırların yapmış olduğu hizmetleri, yılın 365 günü ilimizde öğrencilerimize, çocuklarımıza verebileceğiz. Batman olarak bizler, İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda, il özel idaresi kaynaklarında bir trafik eğitim parkı yapımına da en kısa sürede başlayacağız. Yeri belli şu anda, ihale süreci başladı ve böylece gezici tırların yapmış olduğu hizmetleri biz yılın 365 günü ilimizde öğrencilerimize çocuklarımıza verebileceğiz. Yeri de Esentepe okullar bölgesinde olacak. Son derece kapasitesi gelişmiş güzel bir trafik eğitim parkını inşallah kısa zamanda Batmanımıza kazandıracağız. Emniyet genel müdürlüğümüzün ve jandarmanın trafik timlerini her türlü eğitim faaliyetlerini bu pistte yapabileceğiz” diye konuştu.