“Mobil Trafik Eğitim Aracı” ve “Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı” Zonguldak’ta

Jandarma Genel Komutanlığı’nın “Mobil Trafik Eğitim Aracı” ve “Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ”Zonguldak’a geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan, ‘Mobil Trafik Eğitim Tırı’ ve ‘Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı’ trafik kazalarının en aza indirilmesi ve emniyet kemeri farkındalığı oluşturulması amacıyla belediye açık otoparkında etkinlik düzenlendi.

Belediye açık otoparkında düzenlenen etkinliğe, Vali Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve daire müdürleri de hazır bulundu.

Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberdekiler emniyet kemeri simülasyon aracı, alkollü kişilerin görüş mesafesini kısalmasını temsil eden istasyon ve mobil tırda incelemelerde bulundular.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Trafikle ilgili, eğitici tırlarını ve uygulamalarını bizzat şahidi olduk. Burada maksat şu oldu. Malumunuz olduğu gibi kara yollarında güvenlikle ilgili içişleri bakanlığımızın son 2 yılda özellikle hızlı bir şekilde uyguladığı kampanyalar var. Bu kampanyalarla bugüne kadar hem trafik kazaları azaldı, Hem de ölüm sayıları azaldı. Hem de yaralanma sayıları azaldı. Bu şurada gelinen nokta kampanyalara halkımız uyarsa öncelik yayanın dikkati kırmızı düdük emniyet kemerinin takılması buna benzer bir çok kampanyalarla trafiğe her ortamda dikkat çekildi. Bugünde dikkat çekmenin bir parçası. Vatandaşlarımızı sizlerle vasıtasıyla kurallara uymaya davet ediyoruz. Burada bulunduğu süre içerisinde de vatandaşlarımız gelsinler arabanın içerisinde ki kişinin ne konumda olduğunu görsünler ona göre düzenli bir şekilde hareket etsinler. Kazasız bir trafik güvenliği dilesinler” dedi.