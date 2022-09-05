Miniklerin okul heyecanı

Adana’da, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa gidecek olan öğrenciler için okula uyum eğitimi ile minikler, yaz tatilinde boş kalan okulları yeniden çocuk sesleri ile şenlendirdi.

Kozan ilçesinde 2 bin 401 birinci sınıf öğrencisi ilk kez okullarına gelerek büyük heyecan yaşadı. Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş ile Şube Müdürü Osman Bayer, Atatürk İlkokulunda öğrenci ve velilerle bir araya gelerek miniklerin heyecanına ortak oldu.

Halit Dağlı İlkokulunda da veli ve öğrencilerin heyecanı yüksekti. Okul Müdürü Sevban Karaköse, birinci sınıfa başlayacak öğrencileri palyaço etkinliği ve balonlarla karşıladı. Birinci sınıfa gidecek olan öğrenciler sınıflarında yer alırken, veliler okul bahçesinde büyük heyecan ile çocuklarını bekledi. Annelerinden ayrılmak istemeyen bazı öğrenciler ise onlara sarılarak ağladı. Öğretmenler, öğrencilerine okullarını tanıttı. Öğrenciler de ilk kez sıralarına oturmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.