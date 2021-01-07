Miniklere ‘devlet’ ziyareti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde protokol mensupları minikleri ziyaret etti.

Kaymakam Ahmet Altıntaş, yüz yüze eğitim veren Mustafakemalpaşa Anaokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Altıntaş ile birlikte ziyarete Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner ve Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe de katıldı. Okul Müdürü Adil Esas’tan okul ve pandemi sürecindeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler alan heyet, ana sınıfı öğrencilerine çeşitli ikramlarda bulundu.

Ziyarette, ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ adlı eTwinning projesini yürüten okulun müdürü Adil Esas ve yardımcısı Cemile Muslu tarafından heyete, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini temsil eden yeni yıl takvimi hediye edildi.