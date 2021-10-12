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Miniklere böceklerle ekoloji eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğiyle Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde çocuklara yönelik “Böceklerle Ekoloji Eğitimi” verildi.

Eğitim 12.10.2021, 12:23
Miniklere böceklerle ekoloji eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğiyle Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde çocuklara yönelik “Böceklerle Ekoloji Eğitimi” verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliği ile Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde “Böceklerle Ekoloji Eğitimi” etkinliği düzenledi. Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Cem Özkan tarafından verilen eğitimde çocuklara, böceklerin kent tarımındaki önemi ve yararı uygulamalı olarak anlatıldı.

Çocuklar 2 milyon faydalı böceği doğaya bıraktı

Çocuklara böcek sevgisini aşılamayı da amaçlayan eğitime Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ev sahipliği yaparken, çeşitli deneylerle de öğretici bilgiler verildi. ‘Azıcık Tuzla Böcekleri Yolla’ deneyi ile uygulamalı olarak gıdaların nasıl saklanması gerektiğini de öğrenen minikler, gün boyu eğlenerek doğayı tanıma fırsatı buldu. Ücretsiz eğitimde katılım belgelerini aldıktan sonra domates de toplayan Başkentli çocuklar, 2 milyon faydalı böceği Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde bitkilerin üzerine bıraktı.

Temel amaç doğayı ve böcekleri sevdirmek

Çocuklara erken yaşta doğayı, bitkileri ve böcekleri sevdirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ziraat Yüksek Mühendisi İrem Ermiş, “Yaklaşık 2 bin 700 dekarlık bir arazideyiz. Tarım Kampüsümüzde minik misafirlerimizi ağırlayarak onlarda doğa ve ekolojik farkındalığı oluşturmaya amaçlıyoruz. Böcek korkularını yenmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

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