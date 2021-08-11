Minikler harçlıklarıyla fidan kampanyasına bağışta bulundu

Hatay’da bir futbol okulundaki öğrenciler, orman yangınları dolayısıyla başlatılan fidan dikme kampanyasına destek vermek amacı ile bağışta bulundular.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bulunan bir futbol okulundaki öğrenciler kampanya başlattı. ‘Kumbaralar ormana’ kampanyası başlatan futbol okulu öğrencileri, antrenman öncesinde kulübün kuruluş tarihi olan bin 925 lirayı toplamaya başladı. Kısa sürede toplanan paralar, Tarım ve Orman Bakanlığı’na fidan dikimi için aktarıldı.

Kulübün baş antrenörü Abidin Olgun projenin çocukların önerisi ile başladığını belirterek “Bu proje çocuklarımızın önerisi ile başladı. Ormanın yandığını gören çocuklardan biri gelip ‘hocam biz nasıl yardım yapabiliriz?’ şeklinde sorusu oldu. Sonrasında bunu diğer öğrencilerimize duyurduğumuzda tüm öğrencilerimiz aynı hassasiyeti gösterdi. Çok küçük paralarla 2, 3 ve 5 lira gibi paraları kumbaralara atarak kulübümüzün kuruluş tarihi olan 1925 lira toplanıp yeniden yeşillendirme çalışması amacı ile bakanlığımıza aktarıldı” dedi.