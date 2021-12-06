Minikler Bilim Beyoğlu’nda hafta sonu iş başında

Çocukları erken yaşlarda bilim ve teknolojiyle buluşturan Bilim Beyoğlu, bu hafta sonu minikleri ağırladı. Çocuklar Uzay, Havacılık ve Astronomi ile dolu bir hafta sonu geçirdiler.

Beyoğlu’nda çocukları erken yaşlarda bilim ve teknolojiyle buluşturarak geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla kurulan Bilim Beyoğlu’nda eğitimler devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Şişhane Meydanı’nda kurulan merkez, 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere hizmet veriyor. Yoğun ilgi gören merkez bu hafta sonu da bilime meraklı öğrencilerin buluşma noktası oldu. Bilim Beyoğlu’nda buluşan küçük çocuklar Uzay, Havacılık ve Astronomi ile dolu bir hafta sonu geçirdiler. Uyduları inceleme fırsatı bulan çocuklar, rüzgarın ve geniş uzun kanatlarının yardımıyla süzülerek uçan planörler tasarladılar. Küçük çocuklar daha sonra kendi sıcak hava balonlarımızı yapıp fizik kurallarının temel prensiplerini deneyimlediler.

8 farklı bilim atölyesi ile çocuklar geleceğe hazırlanıyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın “Çocuklarımız için en büyük hayalimdi” diyerek, hizmete sunduğu proje ile çocuklar erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanışıyor. Bilim Beyoğlu’nda 8 tane Bilim Atölyesi, 200 Kışlık Çok Amaçlı Kapalı Salon ve 250 Kişilik Çok Amaçlı Amfi Sahnesi bulunuyor. Öğrenciler Dene Yap Atölyeleri, Üretim Atölyesi, Doğa Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi’nde Öğrenciler önceden duyurulan içeriklerdeki eğitimlere katılabiliyorlar. Tek saatlik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, uzun süreli olarak da atölyelere toplu kayıt yaptırarak tüm eğitimlerden faydalanabiliyor. Merkezde ayrıca bilim söyleşileri, seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar da düzenlenerek bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.