banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
Altın tekrar yükselişte!
Altın tekrar yükselişte!

Minik yüreklerin büyük sevgisi

Bursa’da sahipsiz sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesine yönelik düzenli olarak çalışmalar yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan besleme faaliyetlerine bu kez anaokulu öğrencileri eşlik etti.

Eğitim 08.10.2021, 11:51
Minik yüreklerin büyük sevgisi

Bursa’da sahipsiz sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesine yönelik düzenli olarak çalışmalar yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan besleme faaliyetlerine bu kez anaokulu öğrencileri eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü hayvan sever vatandaşlar, anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Ekipler, anaokulu öğrencileri ile birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının huzurlu ve korunaklı bir şekilde yaşayıp beslenmeleri için uygun olan bölgelere mamamatikler ve su kapları yerleştirdi. Yerleştirilen bu besleme odakları yine miniklerle beraber dolduruldu. Daha sonra anaokulu öğrencilerine sahipsiz hayvanların dış ortamda, ormanlık alanlar gibi yerlerde barınması, korunması, yine bu gibi bölgelerde beslenmesi, tedavi edilmesi hakkında bilgiler verildi.

Bunların dışında Dağyenice göl kenarları ve Gölyazı gibi uzak bölgelerdeki belirli bölgelere kulübeler ve mamamatikler yerleştirildi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1