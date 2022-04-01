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Minik ellerden kalpleri ısıtacak proje

Gümüşhane’de Nesrin Halit Zarbun Anaokulu 3 yaş grubu öğrencileri “Oyuncağını Tasarla Paylaş” E-Twinning projesi kapsamında tasarladıkları oyuncakları başka şehirlerde ihtiyacı olan tanımadıkları öğrencilere gönderiyor.

Eğitim 01.04.2022, 11:07
Minik ellerden kalpleri ısıtacak proje

Gümüşhane’de Nesrin Halit Zarbun Anaokulu 3 yaş grubu öğrencileri “Oyuncağını Tasarla Paylaş” E-Twinning projesi kapsamında tasarladıkları oyuncakları başka şehirlerde ihtiyacı olan tanımadıkları öğrencilere gönderiyor.

Kent merkezindeki Nesrin Halit Zarbun Anaokulu Öğretmeni Özlem Yıldız ile Ankara, İstanbul ve Mardin’deki 10 öğretmenin katılımıyla hayata geçirilen “Oyuncağını Tasarla Paylaş” projesiyle 3 yaş grubu öğrencilerinin tanımadıkları çocuklara yardım etmesi, manevi değerler arasında yer alan iyilik, sevgi ve yardımlaşmayı somutlaştırarak çocuklara kazandırmak amaçlanıyor.

Projede dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaştırılmak için 3 yaş grubu öğrencilerin evlerinde bulunan bozuk oyuncaklar ve kullanılmayan malzemeleri de kullanarak tasarladıkları oyuncaklar, geri dönüşüme de katkı sağlıyor. Ailelerinin yardımıyla, çorap, iplik, pamuk ve düğmelerle hazırlanan oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri ise ihtiyacı olan okullara gönderiliyor.

“Sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlamak istiyoruz”

Öğrencilerin evlerinde atıl durumda bulunan malzemelerle yaptıkları oyuncakların geri dönüşüme katkısı olduğunu söyleyen Nesrin Halit Zarbun Anaokulu Müdürü Rızvan Otlak, “Projeye uluslararası E-Twinning projelerde tecrübe kazanmak ve önümüzdeki yıllarda da okulumuzda ve ilimizde yaygınlaştırmak amacıyla ortak olduk. Bu projedeki asıl amaç öncelikle geri dönüşüm anlamında katkı sağlamak, öğrencilerimizin evlerinde atıl durumda bulunan malzemeleri ihtiyacı olan okullara, oyuncak tasarlayarak paylaşarak öğrencilerimizde sosyal sorumluluk bilincininim gelişmesini sağlamak. Ülkemizde şu anda geri dönüşüm anlamında bilinç oluşmaya başladı” dedi.

“Minicik yürekler kocaman işler başarmış oldular”

Ailelerin de bu projeye ortak olduğunu dile getiren proje ortağı Okul Öncesi Öğretmeni Özlem Yıldız ise “Projemiz sosyal sorumluluk projesi olarak yer almaktadır, Buradaki amacımız 10 farklı öğretmenin bir araya gelerek ortak paydada buluşarak beraber paylaşmayı, yardımlaşmayı beraber hareket etmeyi kavrayarak aynı zamanda çocuklara empoze edilebilmesiydi. Projemiz başta minicik başladı, daha sonra veliler katıldı, okul müdürleri katıldı. Oyuncaklarımızı çocuklar aileleriyle birlikte tasarlamaya başladı, daha sonra bu yayıldı. Önce sınıf olarak başladık, daha sonra tüm okullara yayılmaya başladı. Birbirimizin sınıflarına misafir olduk internet aracılığıyla. Bizim için yeni dünyalar keşfedildi. Çocuklar için de yardımlaşma, karşılık beklemeden iyilik yapma, başka arkadaşlarla gönül köprüsü kurma konusunda gelişimler sağladık. Kazançlarımız oldu, uzaktan çok fazla arkadaş edindik. Ülkemizde ve dünyada yaşadığımız salgın döneminde biz birbirlerimizin sınıflarında misafir olma imkanı bulduk. Minicik yürekler kocaman işler başarmış oldular” diye konuştu.

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