Minik bağışçının notu yürekleri ısıttı

Buca Kızılay, Buca’daki köy okullarına kitap köşesi kurdu. Kızılay’a yapılan kitap bağışları ile hazırlanan kitaplıkların kurulumu tamamlanırken, kitap bağışçılarından birinin kitap arasına bıraktığı not yürekleri ısıttı.

Buca Kızılay’ın Kitap Köşem Projesi çerçevesinde toplanan kitaplar İzmir’in Buca ilçesindeki köy okullarına teslim edildi. Köy kitap köşeleri için yapılan kitap bağışçılarından birinin kitap arasına bıraktığı not yürekleri ısıttı. Bağışçı yazdığı notta, “Merhaba sevgili arkadaşım; Bu sana hediye ettiğim kitap sana her zaman beni hatırlatacak kitap. O zaman sen korkma. Allah her zaman yanında olacak. Her zaman mutlu ol” ifadeleri yer aldı. Kızılay çalışanlarına duygusal anlar yaşatan notun Judi isimli bir çocuk tarafından yazıldığı bildirildi.

Kitap Köşem projesi hakkında bilgi veren Türk Kızılay Buca Şube Başkanı Kamuran Temel, “Şenlendirme projesi dahilinde yürüttüğümüz Kitap Köşem Projemiz ile Buca’da bulunan Karacaağaç Türk Kadınlar Konseyi İlkokulu, Kaynaklar Zeki Püskülcü İlkokulu, Belenbaşı İlkokulu ve Kırıklar İlkokulu’nda Kızılay kitaplıklarımızı oluşturduk. Bağışlanan kitaplarımızı çocuklarımız ile buluşturduk” dedi. Temel, çalışmalara devam edeceklerini söyleyerek, “Projemize destek veren tüm bağışçılarımıza, katılım sağlayan ve emek gösteren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Bütün çocukların gülmesi, bütün çocukların aynı imkanlara sahip olabilmesi, tüm çocukların kitap okuyabilmesi umudu ve gayretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sensiz olmaz” açıklamasında bulundu.