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Mimarlık öğrencilerinden giyilebilir bedensel uzantı tasarımları

Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencileri, ara sınav projelerinde geliştirdikleri "Giyilebilir Bedensel Uzantı" tasarımları ile bedenin sınırlarını sorgulayan, aşan, dönüştüren hareketleri deneyimleme fırsatı buldular.

Eğitim 11.12.2021, 15:23
Mimarlık öğrencilerinden giyilebilir bedensel uzantı tasarımları

Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencileri, ara sınav projelerinde geliştirdikleri "Giyilebilir Bedensel Uzantı" tasarımları ile bedenin sınırlarını sorgulayan, aşan, dönüştüren hareketleri deneyimleme fırsatı buldular.

Stüdyo çalışmalarında birbirinden farklı ve özgün yapısal tasarımlar gerçekleştiren öğrenciler projelerini akademisyenlerden oluşan jüriye sundular. Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Tüba Sarı, gerçekleştirilen çalışma ile öğrencilerin kendi bedensel hareketlerini keşfederek deneyimlemelerini, sınırlarını zorlamalarını ve bunu tasarımlar ile ifade etmelerini hedeflediklerini belirtti. Proje hazırlık aşamasında sanat ve mimarlık tarihçisi, Erdal Zeki Tomar eşliğinde drama stüdyosu etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getiren Dr. Sarı; “Öğrencilerimiz özgün koreografilerle bedensel hareketin sınırlarını deneyimlediler. Sürecin devamında eklemlenme, hareket, uzantı, esneklik, bağlantı, katalizör gibi kavramlar eşliğinde bedenlerindeki farklı uzuvların sınırlarını genişleten "Giyilebilir Bedensel Uzantı" tasarımları hazırladılar” dedi.

Öğrencilerin ortaya koydukları tasarımlarla, sınır ve engel kavramını sorgulayarak uzuvlara yeni özellikler, yetenekler katan yapısal sistemler geliştirdiklerini belirten Dr. Tüba Sarı, “Bunu yaparken bir analojiden yola çıkarak bedeni fizyolojik, davranışsal ve biçimsel olarak inceleyerek ürettikleri senaryo kapsamında olay-mekân ilişkisi kuran öğrenci gruplarımız çok farklı tasarımlar ortaya çıkardılar. El ve kol uzantıları ile maden işçilerinin hareketlerini kolaylaştıran, kulak tasarımları ile duyma yeteneğini geliştiren, bacak uzantıları ile bedene yeni yetenekler kazandıran birbirinden farklı tasarımları jüri olarak değerlendirme şansı bulduk” ifadelerini kullandı.

Maden işçileri için giyilebilir kol uzantısı

BTÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerinden Aleyna Yeni, dönem bitirme projelerinde ekip olarak seçtikleri senaryo kapsamında maden işçileri ile görüşmeler yaparak daha çok yük taşıyabilecekleri, çalışma aletlerini daha kolay kullanabilecekleri bir kol uzantısı tasarımı çalıştıklarını söyledi. Proje sürecinde çok sayıda çizim ve denemler yaptıktan sonra maket aşamasına geçtiklerini belirten Aleyna Yeni; “Vücudun, kol ve el anatomisini inceledik. Ahşap malzeme kullanarak yeni eklemler geliştirdik. Sistemin çalışmasında kas sistemini örnek aldık. Bedene giyilebilen sağ el uzantısını çalıştırabilmek için sol elden destek sağladık. Projemizde maden işçisinin hem kendi eli hem de tasarımsal uzantı eli ile aynı anda çalışabilmesini hedefledik” dedi.

BTÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerinden İrem Işıl Yılmaz da projelerini hazırlarken öğretici ve deneyimlerini arttıran bir süreç geçirdiklerini belirterek, “Kulağımızın sesi ne kadar duyacağına neden biz karar veremiyoruz sorusu ile projemize başladık. Kulağı inceleyerek sesi yükseltme amacıyla dış kulağı ele aldık. Sesin ön planda olacağı ders, amfi, sinema, opera gibi ortamlarda sesi duyma seviyemizi ayarlayabileceğimiz bir tasarım üzerinde çalıştık. Ses seviyesinin değişeceği ortamlarda duyma yetimizi adapte edebilmek için başımıza takılabilen, açılıp kapanabilen hareketli bir sistem hazırladık. Farklı malzemeler denedikten sonra ses iletiminde daha faydalı olduğu için alüminyum kullandık” şeklinde konuştu.

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