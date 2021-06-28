Mimar Sinan Üniversitesi’ni dereceyle bitirdi, garson olarak işe başladı

Türkiye’de uzun yıllardır kronik bir sorun olan işsizlik, korona virüs salgını ile birlikte tarihi seviyelere ulaştı.

İşsizler ordusu içerisinde, sayıları her geçen gün artan üniversite mezunu işsizler ise dikkat çekiyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Türkiye’de üniversite mezunu olup da herhangi bir işte çalışmayanların sayısı 1 milyon 350 bine ulaşarak rekor kırdı.

Türkiye, aynı zamanda OECD ülkeleri içinde gençleri en çok ‘boşta gezen' ülke konumunda da yer alıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı, genç işsizliğin ulaştığı boyutları çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

Öznur Aydın isimli bir kullanıcı, paylaşımında, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 3.65 ortalamayla mezun olarak perşembe günü kafede garsonluğa başlıyorum. Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim. Teşekkürler Türkiye..”