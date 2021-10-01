Milli Eğitim Müdürü Gür’den Başkan Aydın’a ziyaret

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Bursa’nın önemli ve güzel ilçelerinden biri olan Yenişehir’e geldik. Burada müdürümüzle, kaymakamımız ve belediye başkanımızla birlikte okulları ziyaret ettik. Net olarak söylemek gerekirse, derslik kapasiteleri, derslik başına düşen öğrenci sayısı ve okul çeşitliliği açısından sorunsuz bir ilçemiz. Burada çalışmaların, belediye başkanlığı, kaymakamlık, ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gerçekten bir uyum ve iş birliği dahilinde meselelerin çözüldüğünü görüyoruz. Bu anlamda da çocukların bakanlığımızın politikaları çerçevesinde lâyıkı ile eğitilmiş olduğunu görmek gerçekten beni çok mutlu etti” diye konuştu.

Gür, “Köy okullarımıza da gittim, orada öğrencilerin mutlu ve huzurlu olduğunu, öğretmenlerimizin motivasyonunun ise yüksek olduğunu gördümÇocuklarımızın ve idaremizin mutluluğu beni çok mutlu etti. Yenişehir’i daha da yukarıya taşıyabilmek için arkadaşlarımla, yöneticilerimizle çalışacağız” dedi.