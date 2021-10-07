banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bu kuyruk bakın ne için?
Bu kuyruk bakın ne için?
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu

Milli Eğitim Müdürlüğü eksiği gidermek yerine haberi yalanladı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Şevval İnan’ın üniforma alamadığı için gittiği okuldan geri gönderilmesi üzerine İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haber geniş yankı buldu. Haberin ardından Türkiye ve Avrupa’dan bir çok hayırsever aileye ulaşarak çocuklarının üniforma ve giyim ihtiyacını karşılarken, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü ise açığı kapatmak için haberi yalanlamakla yetindi.

Eğitim 07.10.2021, 12:34
Milli Eğitim Müdürlüğü eksiği gidermek yerine haberi yalanladı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Şevval İnan’ın üniforma alamadığı için gittiği okuldan geri gönderilmesi üzerine İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haber geniş yankı buldu. Haberin ardından Türkiye ve Avrupa’dan bir çok hayırsever aileye ulaşarak çocuklarının üniforma ve giyim ihtiyacını karşılarken, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü ise açığı kapatmak için haberi yalanlamakla yetindi.

Olay Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan Süleyman Demirel kampüsü içerisindeki Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Pazartesi günü okula giden Şevval İnan, sabah İstiklal Marşı töreni bittikten sonra sınıflarına dağılacakken okul müdürünün ’formalılar içeri formasızlar dışarı’ diyerek onu ve birçok öğrenciyi okuldan gönderdiğini iddia etmişti. Okul müdürü ve idareciler bu konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Türkiye ve Avrupa’dan bir çok hayırsever forması olmayan kız çocuğu için seferber oldu. Haberin üzerine Diyarbakır, İstanbul, Samsun, İzmir, Ankara gibi illerden ve Almanya’dan aileye ulaşan hayırseverler kız çocuğunun forma ve elbise ihtiyacını karşıladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından haberi yalanladı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü forma alamadığı için okula alınmayan kız ve babasının açıklamalarına rağmen sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bu olayın yalanladı. Türkiye kız çocuğu için seferber olurken milli eğitim müdürlüğünün eksikliği gidermek yerine haberi yalanlaması işgüzarlıklarını gözler önüne serdi. Bu durum öğrenci velilerinin tepkisine neden oldu.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1